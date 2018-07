Carvalho diz que é preciso reanimar militância do PT Na véspera do fim de semana em que é realizado o Processo de Eleições Diretas (PED) do PT, o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, criticou nesta sexta-feira, 8, a situação do partido. Carvalho disse que é preciso reanimar a militância e reformular um projeto. "Estamos com dificuldade de elaboração, dificuldade de revitalizar nossa militância", afirmou, ao deixar um evento em São Paulo.