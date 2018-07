Carvalho Pinto e Ayrton Senna terão trechos interditados

Na Rodovia Ayrton Senna haverá execução de serviços de recuperação de encostas, com interdição do acostamento, entre os quilômetros 26 e 28, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h; das 9h às 16h na sexta-feira, nos dois sentidos da rodovia e, no sábado, das 9h às 16h, no sentido Capital.

As obras de recuperação de pavimento ocorrerão entre os quilômetros 11 e 19, com interdição alternada das faixas de 1 a 4, também nos dois sentidos. Esse serviço será realizado durante a madrugada, das 22h às 5h, de segunda-feira a sábado e, durante o dia, das 9h às 17h, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, o horário será das 9h às 16h e, no sentido Interior, a obra será realizada apenas durante a madrugada, no sábado.

Na Rodovia Carvalho Pinto, a interdição será nos dois sentidos, nas faixas 2, 3 e 4, alternadamente, no trecho entre os quilômetros 78 e 105, para obras de juntas de dilatação. As obras de poda automática e manual serão realizadas entre os quilômetros 61 e 130, com interdição alternada das faixas 1, 2 e 3. Essas interdições ocorrerão nos dois sentidos, das 9h às 17, de segunda a quinta-feira e, na sexta-feira das 9h às 16h. Apenas no sentido Capital, as obras serão realizadas no sábado, das 9h às 16h.

A atividade de lavagem dos túneis da Carvalho Pinto acontecerá entre os quilômetros 76 e 80, com interdição das faixas 1, 2 e acostamento, alternadamente. Haverá, ainda, obra de reconstrução de barreira de concreto, no quilômetro 126. Essas obras ocorrerão nos dois sentidos da rodovia, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h, e, de sexta-feira e no sábado (no sentido Capital), das 9h às 16h.