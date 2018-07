CAS aprova avaliação psíquica infantil obrigatória A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou na manhã de neta quarta-feira o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para instituir a obrigatoriedade de aplicar instrumentos de avaliação psíquica a toda criança nos primeiros 18 meses de vida. Isso se daria por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).