A Corte Arbitral do Esporte (CAS) negou pedido da Federação Togolesa de análise imediata de recurso contra a suspensão de duas Copas Africanas de Nações imposta contra a seleção do país por ter se retirado da última competição, em janeiro. O sorteio das eliminatórias do próximo torneio será amanhã, mas as partidas só começam em setembro, tempo hábil para o julgamento, diz o CAS.