Casa Branca: crise de crédito deve afetar 1o tri de 2009 A Casa Branca afirmou nesta quinta-feira que o choque decorrente da crise de crédito, que tem agitado os mercados financeiros globais, provavelmente afetará a economia dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2009. "Ninguém deve subestimar o que este choque... fez com a nossa economia este ano e no restante do ano, e provavelmente no próximo trimestre, o primeiro trimestre de 2009", disse Tony Fratto, porta-voz da Casa Branca. "Este é um choque significativo, assim como foram os choques decorrentes dos furacões que atingiram o sudeste e o Texas", disse. "Nossa economia é resistente e nós certamente vamos nos recuperar, mas nossa economia sofrerá, com certeza." Fratto disse que a economia dos Estados Unidos estava lidando com "desafios muito severos" e que levará tempo para resolver o problemático mercado hipotecário. (Reportagem de Tabassum Zakaria)