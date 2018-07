Casa Branca deve anunciar indicado para conselho do Fed, diz fonte

A fonte disse que a Casa Branca vai anunciar um candidato na próxima semana ou na semana seguinte.

O movimento ocorre enquanto o novo Congresso dos Estados Unidos se reúne na próxima semana, com os republicanos no controle de ambas as câmaras após arrancar o Senado dos democratas em novembro. O Fed deverá ficar sob pressão política mais pesada neste ano, de republicanos e democratas, na medida em que recua de estímulos econômicos sem precedentes e começa a elevar as taxas de juros.

A Reuters informou em abril que Diana Preston, uma advogada que deixou uma posição no American Bankers Association; Rebeca Romero Rainey, que administra um pequeno banco no Novo México; e Ann Marie Mehlum, que dirigiu um banco com sede em Oregon antes de entrar para uma pequena agência federal, estavam entre os candidatos para o conselho do Fed que a Casa Branca estava considerando.

O nome do ex-funcionário do Tesouro Michael Barr também surgiu como um possível candidato ao conselho do Fed.

Um porta-voz do Federal Reserve não quis comentar sobre o assunto. Um funcionário da Casa Branca, que não quis ser identificado, disse que o presidente não tem nenhum anúncio sobre pessoal imediato para fazer.

(Reportagem de Emily Stephenson, com reportagem adicional de Michael Flaherty em Boston e Julia Edwards em Honolulu)