Casa Branca diz ter preocupações sobre quarentenas de Ebola em NY e Nova Jersey A Casa Branca expressou preocupação com os governadores de Nova York e Nova Jersey sobre o impacto potencial de ordens de quarentena impostas aos trabalhadores médicos que retornam da África Ocidental que tiveram contato com pacientes com Ebola, disse um alto funcionário do governo neste domingo.