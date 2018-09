Casa Branca faz BP criar fundo de US$ 20 bi

O fundo de compensação foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na Casa Branca, após reunião com executivos da empresa. A BP também anunciou que não vai mais distribuir dividendos para seus acionistas neste ano. Estabelecerá ainda um fundo de US$ 100 milhões para compensar trabalhadores que estão sem emprego por causa da suspensão das perfurações de petróleo no Golfo por seis meses, baixada pela Casa Branca.

O fundo, independente, será administrado por Kenneth Feinberg, que coordenou as indenizações das vítimas dos atentados de 11 de setembro. A BP estava sob pressão da Casa Branca para concordar com o fundo e as indenizações aos trabalhadores.

O presidente do conselho da BP, o sueco Carl-Henric Svanberg, pediu desculpas ao público. "Espero que, com o tempo, voltemos a ganhar sua confiança", disse a jornalistas.

Segundo o acordo, a BP terá quatro anos para depositar os US$ 20 bilhões no fundo, de maneira que a companhia possa administrar seu fluxo de caixa e manter sua viabilidade financeira. "Tenho certeza absoluta de que a BP vai conseguir cumprir suas obrigações no Golfo", declarou Obama.

Mas o presidente americano deixou claro que os US$ 20 bilhões não são um teto, ou seja, as indenizações podem acabar superando esse valor.