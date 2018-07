Casa da atriz Letícia Spiller é assaltada no Rio Três assaltantes invadiram a casa da atriz Letícia Spiller, num condomínio de luxo no Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 12, quando todos dormiam. Os bandidos mantiveram reféns a atriz, o marido, a filha de 3 anos, a babá e uma empregada. Eles fugiram com joias, dinheiro, celulares e eletrônicos. Ninguém ficou ferido.