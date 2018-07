Casa da Moeda lança três medalhas da vinda do papa

As medalhas estão à venda no site da Casa da Moeda. A de bronze custa R$ 45, a de prata, R$ 230 e a de ouro tem preço sob consulta. A entrega das medalhas teve um coral de idosos da igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. "Foi uma pena o papa não ter podido participar, mas foi muito bonito. A Casa da Moeda participa de todas as datas importantes para o País", disse o presidente em exercício da instituição, Marcone Leal.

Até o final desta manhã, não foram divulgadas informações sobre a primeira noite do papa no Rio. Ao que tudo indica, o pontífice não deixará o Sumaré nesta terça-feira, 23. A residência fica ao fim de uma estrada que não está bloqueada pela polícia, mas, desde cedo, só há circulação de policiais e jornalistas perto da portaria. Apenas um fiel apareceu: o corretor de imóveis Manuel Pereira trouxe uma edição especial da Bíblia comemorativa da vinda do papa João Paulo II ao Brasil em 1980. Pereira queria um autógrafo do papa. "Na multidão não tinha como, por isso preferi vir à casa dele no Rio. Já estou feliz só de estar aqui", disse.