Casa de Desmond Tutu é arrombada no dia de homenagem a Mandela A casa de Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, foi arrombada na Cidade do Cabo, enquanto ele estava em Johanesburgo para a cerimônia em homenagem a Nelson Mandela, disse um porta-voz da família Tutu nesta quarta-feira.