Casa de juiz federal é atacada a tiros no Paraná

O juiz Luiz Carlos Canalli, titular da 1ª Vara Federal e diretor do fórum da Justiça Federal em Umuarama, a cerca de 560 quilômetros de Curitiba, no noroeste do Paraná, levou um susto, por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira, 19, quando sua casa e seus carros foram alvejados por vários tiros. Ninguém ficou ferido e ninguém foi preso. Esta é a segunda vez este ano que tiros são disparados contra juiz federal na cidade. Em 28 de fevereiro, o carro do juiz Jail Benitez de Azambuja foi atingido. Canalli dormia na casa, juntamente com a mulher e dois filhos. Ele acordou com o barulho dos tiros e, ao chegar na cozinha, percebeu o furo de uma bala na geladeira. Quando saiu viu que a casa tinha sido atingida e chamou a Polícia. Segundo a Polícia Federal, pelo menos 10 tiros de pistola calibre 9 milímetros foram disparados e deixaram marcas nas paredes, janelas, portão e carros que estavam na garagem. Há 15 anos na Justiça Federal, o juiz acentuou nunca ter sofrido qualquer tipo de intimidação. Policiais federais de Guaíra foram chamados para iniciar as investigações, mas o superintendente da Polícia Federal no Paraná, Delci Carlos Teixeira, que viajou a Umuarama, anunciou que uma força-tarefa formada por policiais de todo o Paraná, Mato Grosso do Sul e Brasília assumem ainda no sábado, 20, as investigações. Nesta sexta-feira, 19, a polícia ainda não sabia se foi uma ou mais pessoas que participaram do atentado e nem se utilizavam algum veículo ou estavam a pé. As informações são de que Canalli não trabalhava em nenhum caso de maior destaque que pudesse justificar o ataque. Principal cidade no caminho entre Salto del Guairá, no Paraguai, o norte do Paraná e São Paulo, Umuarama transformou-se numa rota do tráfico. No início do ano, depois do atentado contra o juiz Azambuja houve uma ação que levou para a cadeia 47 pessoas, entre elas vários policiais e políticos. Eles estão soltos, mas respondem a processo por acusação de contrabando. Em julho, três pessoas foram presas acusadas de participação direta no atentado, mas também foram liberadas. A investigação corre em segredo de justiça.