Casa de juíza é alvo de ataque a bomba em Minas Gerais

Um homem encapuzado atirou uma bomba caseira contra a varanda da casa da juíza Thaís Maria de Mendonça Chaves, da Comarca de Bueno Brandão, sul de Minas Gerais, na quarta-feira, 1º. De acordo com a Polícia Militar, a juíza mora no andar de cima de um sobrado. No térreo, funciona uma loja. Ninguém ficou ferido. Veja também: Solto juiz suspeito de atentado contra colega no Paraná Apenas o piso e a moldura de gesso ficaram danificados. Até a tarde desta quinta-feira, 2, ninguém havia sido preso e a polícia continuava à procura dos envolvidos no caso. Ainda segundo a PM, esse é o segundo atentado contra a juíza. Há cerca de três meses, o carro dela foi queimado no estacionamento do fórum. A polícia investiga se há relação entre os dois fatos. O inquérito será conduzido pelo delegado Daniel Leme Amaral, que nesta tarde se reuniu com a juíza no Fórum. A reportaagem não conseguiu contato com os dois. Após a segunda ocorrência envolvendo a magistrada, policiais militares foram disponibilizados para fazer a escolta da juíza na cidade. Conforme um policial civil, a investigação sobre o primeiro suposto atentado continua em andamento. Atualizado às 17h27 para acréscimo de informações