Casa de pais do ministro da Previdência é alvo de bomba Uma bomba caseira foi jogada no final da noite de segunda-feira na casa dos pais do ministro da Previdência, Carlos Eduardo Gabas, em Araçatuba, no interior de São Paulo. A Polícia Civil informou que o artefato foi lançado às 22h30 na garagem da residência. Apenas um veículo que estava estacionado no local foi danificado. Ninguém ficou ferido.