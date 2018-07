Casa de Paulo Maluf é assaltada no litoral de SP Bandidos furtaram a casa do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) na Praia da Enseada, no Guarujá, na Baixada Santista, litoral de São Paulo, na noite de ontem. Foram levados uma máquina de lavar, cadeiras de praia e uma bicicleta. Segundo a Polícia Militar (PM), a residência não tem sinais de arrombamento.