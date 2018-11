Casa de prefeito de Campo Grande é assaltada Um grupo de assaltantes fortemente armados invadiu ontem a casa do prefeito de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Nelson Trad Filho (PMDB). Trad foi surpreendido quando fazia barba com um chute nas costas, foi jogado ao chão, amarrado e um dos bandidos ameaçou agredi-lo com uma faca. "Foram 10 minutos de puro terror", disse o prefeito. A invasão ocorreu minutos depois de Trad ter chegado em sua casa. Segundo o motorista Milton Pupi, "assim que o prefeito desceu do carro e entrou em casa, o bando chegou de repente. Fui jogado ao chão e amarrado juntamente com o vigia".