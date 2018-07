Casa desaba e atinge dois carros em São Paulo

O desabamento de uma casa, na noite desta segunda, 1º, deixou um saldo de dois veículos parcialmente destruídos e seis imóveis interditados na região do Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, a residência desabou sobre um estacionamento. Apenas o frentista Maximiano Reis estava no imóvel e conseguiu sair antes que tudo viesse abaixo. A mulher e o filho dele não estavam em casa. Outros seis imóveis foram interditados pela Defesa Civil Municipal por questões de segurança. Moradores de quatro destes imóveis tiveram de procurar abrigo em casas de parentes. Os outros dois imóveis sofreram interdições parciais e os cômodos afetados foram isolados. Os bombeiros disseram que havia sinais de rachaduras na casa, indicando que pode ter ocorrido movimentação de terra no local. Segundo a Defesa Civil, pode ter havido falha de escoramento na construção do muro do estacionamento, que fica em um nível inferior, no terreno vizinho. Nesta terça, 2, engenheiros da Subprefeitura do Campo Limpo farão nova vistoria, para avaliar a necessidade de novas interdições.