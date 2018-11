Casa desaba e deixa mãe e filha feridas em morro do Rio Uma casa desabou parcialmente ontem, por volta das 21 horas, e deixou uma moradora de 52 anos e sua filha, de 16 anos, feridas, no Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas sem risco de morte ao Hospital do Andaraí, também na zona norte. A residência já havia sido interditada pela Defesa Civil.