Casa desaba e fere três em Salvador

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o imóvel que caiu já havia sido notificado sobre o risco, assim como outras edificações próximas. Um engenheiro foi até o local, na Rua Raposo Tavares, avaliar a situação das residências vizinhas.

Voltou a chover forte na capital baiana nesta tarde. Para hoje, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), existe chance de chuva na faixa litorânea entre Alagoas e Bahia, com intensidade que pode variar entre fraca e moderada.