Casa desaba e fere três pessoas em Niterói Três pessoas ficaram feridas no começo da manhã de hoje após o desabamento da casa onde estavam, no bairro São Francisco, em Niterói, no Rio. Por volta das 5 horas, a caixa d''água comunitária que abastece a comunidade se rompeu, atingindo a casa, segundo os bombeiros. Apenas o banheiro da casa não foi atingido. Lucina Maria Ribeiro, de 35 anos, Douglas Ribeiro Santos, de 16 anos, e Davi Ribeiro Santos, de 8 anos, foram socorridos e levados para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.