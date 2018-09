Casa desaba na zona sul de São Paulo

O eletricista Adomiro Walomory Artilheiro e sua esposa, Neusa Barbosa da Cruz, escaparam por pouco de serem soterrados pelos escombros da própria casa, um sobrado de classe média localizado na rua Tapes, no Jardim Aeroporto, na zona sul da capital paulista. Nesta quarta, 26, Neusa, ao ouvir um barulho como se alguém estivesse arrombado a porta da casa, saiu até o portão. Ao ver que a casa estava ruindo, ainda teve tempo de deixar imóvel, que veio abaixo por inteiro segundos depois. O eletricista não estava em casa, pois havia saído para ir até a padaria. Bombeiros e Defesa Civil foram acionados, mas ninguém ficou ferido. Adomiro e Neusa morava na casa havia 16 anos, desde que casaram, mas o sobrado pertence à família do eletricista e foi construído há no mínimo 40 anos. Segundo o eletricista, a possível causa da ruína seriam as obras que estão sendo realizadas no imóvel ao lado. Engenheiros da subprefeitura irão realizar uma perícia no local para avaliar o que causou o desabamento do sobrado.