Casa do cantor Roberto Carlos é roubada no Guarujá-SP A casa de veraneio do cantor Roberto Carlos no Guarujá (SP) foi assaltada no último final de semana. O filho do cantor, Carlos Braga II, o Dudu Braga, de 42 anos, e a esposa Valesca da Silva de Souza, de 30 anos, estavam no local e não foram feridos. Dudu, em entrevista à Rádio Bandeirantes, disse que os ladrões "foram respeitosos". Ele explicou que quando os caseiros bateram na porta da casa, ele sentiu que havia algo errado.