Casa do cartunista Laerte é assaltada em SP A residência do cartunista Laerte Coutinho foi assaltada na terça-feira, 1º, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), o assalto está sendo investigado. Por volta das 14h30 da última terça-feira o cartunista Laerte teria notado a ausência de alguns de seus pertences, informou a SSP. Dois botijões de gás, um computador, um HD externo, um aparelho de DVD e um documento de veículo teriam sido roubados da casa do artista.