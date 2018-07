Casa é atingida por bloco de gelo caido de um avião

Um grande bloco de gelo que teria se desprendido de um avião, caiu no telhado de uma casa na cidade de Chichester, na Grã-Bretanha.

Os donos da casa, Vince Foote e sua esposa, estavam dormindo quando o gelo rompeu o telhado da casa, fazendo um buraco de 60 cm, durante a madrugada.

O blocou foi parar no quarto de hóspedes do casal.

Foote disse que ficou em estado de choque quando o incidente ocorreu.

"Primeiro pensei que tivesse sido um trovão e me levantei para ver o que havia acontecido," disse Foote.

"Tentei abrir a porta do quarto de hóspedes e estava bloqueada."

"Quando a forcei e consegui abri-la, não consegui acreditar no que vi."

"Havia um buraco enorme no telhado e no teto do quarto e pedaços de gelo por todo lado."

Foote disse que tiveram sorte de escapar ilesos. Segundo ele, o quarto é normalmente usado por seus netos, o que para ele "é um pensamento aterrorizante".

Um porta voz da agência de aviação civil britânica disse que um acúmulo de gelo normalmente ocorre na vedação dos dutos exteriores por onde água é bombada para dentro da aeronave.

Quando há vazamento, gelo começa a se formar em grandes altitudes, e continua a crescer até o avião descer e atingir temperaturas mais quentes.

O porta voz afirmou que é raro que esses pedaços de gelo caiam, normalmente, eles se dissipam na atmosfera.

Ele também disse que cerca de 30 incidentes do tipo acontecem a cada ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.