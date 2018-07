Casa é demolida para combater dengue em Uberaba-MG

Uma equipe da Defesa Civil foi chamada para auxiliar e utilizou tratores para demolir as paredes e caminhões para remover o entulho. Os novos agentes são do Centro de Controle de Zoonoses e devem ficar cerca de duas semanas na cidade. Outros bairros são considerados prioritários e estarão sendo percorridos também nesse período, caso do Jardim Uberaba e da Vila Raquel.

O número de infectados com a dengue em Uberaba já estava em 10.479 pessoas, segundo último boletim, divulgado há 12 dias, sendo computadas ainda nove mortes em decorrência da doença. A Secretaria Municipal de Saúde alega, porém, que a incidência de novos casos vem caindo. Por outro lado, segue ampliando o combate ao mosquito transmissor. Agora são quatro carros "fumacê" que espalham veneno nas ruas.