Casa é interditada após desabar em São Caetano do Sul

Uma casa desabou no final da noite de domingo, 4, em São Caetano do Sul, na região do Grande ABC paulista. Por volta das 23h15, cinco moradores da residência de número 224 da Rua Luís Louzã, no bairro da Boa Vista, escutaram estalos e conseguiram deixar o imóvel antes que ele desabasse. Uma sexta pessoa, um homem de 52 anos, ficou preso dentro da casa e teve de sair pela janela, mas não sofreu ferimentos. Uma senhora de 74 anos foi levada ao Pronto-Socorro Municipal com pressão alta, devido ao nervosismo. A residência teria desabado por causa da queda do muro de contenção de uma construção ao lado. A Defesa Civil esteve no local para verificar os danos e fazer uma vistoria. O imóvel foi interditado.