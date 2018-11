Casa feita com 300 mil bolachas de cerveja é destruída

Um construção foi feita apenas com bolachas de cerveja, sem barbantes ou cola, tenta bater um recorde no Guiness Book of World Records

Sven Goebel trabalhou entre seis e oito horas por dia, sete dias por semana desde janeiro para chegar ao seu objetivo.

Ele precisava usar mais de 250 mil bolachas para bater o recorde.

E a única forma de provar que não havia nada segurando as cartas era destruir a construção.