Casa incendiada tinha 2,5 toneladas de droga, diz PM A polícia descobriu mais drogas escondidas em uma casa que pegou fogo na noite de ontem em Guarulhos, na Grande São Paulo, e já atingiu a marca de 2,5 toneladas de entorpecentes encontrados. Inicialmente, a Polícia Militar e os bombeiros informaram que havia uma tonelada de drogas na residência. Segundo a polícia, a contagem ainda está sendo feita e o total pode chegar a mais que esta marca. Foram descobertos em um cômodo da casa, usado para o refino de drogas, cerca de 2,5 toneladas de maconha, 200 papelotes de cocaína e 3 kg de crack, além de balanças, outros produtos químicos, uma pistola, uma granada, uma submetralhadora e uma espingarda. A droga foi encontrada após um incêndio em uma parte da casa. O dono da casa foi internado em estado grave no Hospital Geral da cidade, com 90% do corpo queimado.