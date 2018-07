Casa inteira é rebocada por lago nos EUA

Uma mansão histórica foi transportada de barco de uma vez só vez na terça-feira, 17, depois que os donos decidiram construir uma nova casa no terreno. Veja também: Vídeo do processo de transporte da casa A casa de 140 toneladas foi vendida por um dólar e uma doação para a ONG Habitat para a Humanidade. Os novos donos da mansão dizem ter poupado US$ 600 mil e muito entulho. O trabalhoso transporte do Lago Washington até Vancouver, no Canadá, virou atração quando chegou aos diques de Puget Sound. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.