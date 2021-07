Casa inteligente: controle iluminação e eletrodomésticos de forma remota

Já imaginou controlar a iluminação e os eletrodomésticos da sua casa por comandos de voz? Ter uma casa automatizada pode parecer complexo, mas, na verdade, é bem mais simples. A Amazon preparou um guia que mostra como começar a automatizar sua residência, com produtos de rápida configuração.

De modo geral, é possível configurar os dispositivos inteligentes utilizando um smartphone. Um exemplo simples são as lâmpadas inteligentes. Os fabricantes disponibilizam aplicativos para você fazer download no seu celular e sincronizar com a lâmpada, utilizando rede wi-fi. Com essa configuração inicial, já é possível controlar a iluminação.

Mas sua casa torna-se realmente automatizada se você tiver um dispositivo Echo e dispositivos inteligentes que são compatíveis com a Alexa. Com eles, dá para controlar tudo por comandos de voz. Ao encontrar dispositivos inteligentes, verifique se eles são certificados, isto é, se funcionam com Echo e outros dispositivos com Alexa integrada.

Iluminação inteligente

A lâmpada inteligente permite que você controle a iluminação da sua casa por voz ou por um aplicativo de celular. Você só precisa instalar a lâmpada e conectá-la ao Wi-Fi utilizando os aplicativos para ter o poder de apagar a lâmpada de qualquer lugar.

Yeelight E27 Wi-Fi 2ª Geração

Philips Hue White & Color Ambiance 9w A60 E27

Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente

Plugues inteligentes

Os plugues permitem que qualquer outro aparelho conectado a ele seja controlado por voz ou aplicativo. Você também pode programar uma tomada para ligar ou desligar em determinado horário. Por exemplo, a cafeteira pode começar a preparar seu café antes mesmo de você acordar.

Tomada Tuya Smart Wi-Fi Plug Inteligente Brasileiro

Smart Plug Wi-Fi Positivo

Tomada Inteligente Ekaza

Controle universal

Esse equipamento permite que você concentre todos os controles remotos em um único lugar. Você pode conectá-lo à televisão e ao ar-condicionado para facilitar sua rotina. Basta ligar, conectar ao Wi-fi e sincronizar com os aparelhos que deseja automatizar.

Novadigital Controle Remoto Smart Wi-Fi Infravermelho

Geonav Central de Controle Infravermelho

Controle Universal Inteligente Infravermelho I2GO

Câmera inteligente

As câmeras inteligentes trazem mais segurança para sua casa. A instalação é bem simples, basta conectar ao wi-fi e fazer a configuração no aplicativo. Para os modelos compatíveis com Alexa e com dispositivo Echo com tela, você pode pedir para mostrar o que a câmera está filmando, em tempo real.

Câmera de Monitoramento 360º Wi-Fi Full HD Tapo C200

Câmera de Segurança Interna D-Link HD Wi-Fi Visão Noturna

Câmera de Segurança Intelbras Mibo IC4 Wi-Fi HD 360°

Fechadura digital

Ainda para deixar sua casa inteligente mais segura, as fechaduras digitais possuem trancas automáticas. Além disso, você pode ativar a fechadura por comando de voz para trancar a porta de onde você estiver, na sua casa.

Fechadura Digital Yale YRD 256

Fechadura Digital Yale YMF 30

Fechadura Digital Yale YDF 40 com Biometria

