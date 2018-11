Casa interditada desaba e família escapa da morte

No momento em que os primeiros estalos foram percebidos, havia nove pessoas dentro do imóvel. Todos dormiam. A casa era térrea, antiga e com três cômodos, de telhado sem laje, e já estava condenada e interditada, mas os moradores resolveram ocupá-la novamente mesmo sabendo do risco iminente de desabamento.

Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem no local, não encontraram nenhuma vítima sob os escombros. Vera Lúcia Arruda Bento, de 62 anos, que já havia sofrido um AVC na semana passada, estava na cama que foi a mais atingida pelo telhado e teve ferimentos moderados na cabeça. Ela foi encaminhada por vizinhos para o pronto-socorro de Vila Nhocuné.

Outras seis pessoas, entre elas duas crianças, uma de 10 anos, sofreram apenas escoriações. Algumas foram levadas para o pronto-socorro do Tatuapé.