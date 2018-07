Casa noturna é interditada em Recife por falta de alvará Primeira casa a ser fiscalizada nesta quinta-feira por uma equipe da Prefeitura do Recife e Corpo de Bombeiros, a boate do edifício Tebas, no bairro central de Santo Antonio, foi interditada pela ausência de alvará de funcionamento. A casa noturna funciona nos sétimo e oitavo pavimentos, além da laje do prédio.