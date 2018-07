Casa nova no mesmo lugar

Steven Kurutz, do New York Times,

A fachada de vidro da casa, que permite a entrada de luz e deixa toda a cidade à vista

Lisa Koshkarian, de 46 anos, e Tom Di Francisco, de 54, souberam que teriam de reformar sua casa quando não puderam mais manter suas horas de adultos sozinhos ali. O casal havia comprado uma casa em estilo mediterrâneo dos anos 1930 no bairro de Protero Hill, em São Francisco, por US$ 1 milhão (cerca de R$ 2 milhões) em 2002, e já havia gasto US$ 500 mil (R$ 1 milhão) acrescentando uma suíte master em um terceiro andar para aproveitar as vistas famosamente próximas e nítidas do centro da cidade.

Mas aí nasceram os filhos Zia e Rex, e, de repente, o resto da planta térrea de 334 m² - uma sala de jantar espremida entre os quartos dos filhos, com a cozinha do lado oposto - pôs o casal em um difícil esquema de cuidados com as crianças pequenas. "Sempre que nós fazíamos algum barulho depois da hora de eles dormirem, era realmente um problema," conta Lisa.

O casal pensou em se mudar, mas depois de visitar várias casas, passou a gostar muito mais da sua, com seu lote de bom tamanho, quintal plano e um dormitório master tipo loft. Fãs da arquitetura moderna, eles contrataram Anne Fougeron, uma arquiteta baseada em São Francisco cujo recado junto ao nome no Twitter anuncia "eu gosto de vidro, minimalismo, luz natural e aço inoxidável", para criar um espaço que fosse absolutamente moderno, mas de alguma forma aconchegante para a família.

O desafio, disse Anne, era resolver o problema de fluxo, ou da falta dele. Sua solução foi "inverter o programa" colocando todos os espaços com funções silenciosas, como os quartos das crianças, na frente da casa, e criando uma grande área de convivência nos fundos. "A vista dos fundos e do jardim é na verdade o que você quer focar."

Para explorar essa vista, mas evitar um visual de caixa quadrada, ela projetou uma parede de vidro de dois andares que se projeta para dentro e para fora como uma série de janelas de varanda empilhadas. As janelas deixam entrar muita luz e também aumentam a vista do panorama traseiro, que se estende até a Ponte Golden Gate e o Monte Tamalpais.

"Quando o sol se põe, especialmente, é espetacular sentar aqui e desfrutar da vista e das luzes", disse Di Francesco movendo-se para uma espreguiçadeira ao lado da janela.

Antes da segunda reforma, que abrangeu 260 m² e custou US$ 285 (R$ 580) o metro quadrado, havia duas escadas estranhamente colocadas em lados opostos da casa. Agora, uma única escada de metal perfurado conecta os dois pisos inferiores, criando um fluxo fácil e oferecendo acesso ao jardim. O tema é visualmente reproduzido na área de convivência, onde um toldo de metal perfurado pende sobre a mesa de jantar, separando-a sutilmente da cozinha aberta e da área de sentar.

Entretanto, as paredes brancas e o piso branco de resina epóxi combinando por toda a casa não parecem muito convidativos para crianças. Nem tampouco a escada de metal, observou Lisa, que cresceu em uma casa moderna em San Diego projetada por Ken Kellogg. "Acredito que muita gente não consegue imaginar como crianças podem viver em um apartamento como este - ele é austero demais", disse ela.

"Elas precisam tomar muito cuidado nessas escadas, com certeza. Mas ninguém quer ver criança caindo em nenhuma escada." E a grande área de convivência pouco mobiliada reúne a família, acrescentou.

"Temos este espaço grande onde acordamos e tomamos o café da manhã. As crianças saem de seus quartos quando estão prontas, e podem ficar por aqui." O plano aberto do térreo facilita ficar de olho nas crianças, disse, mas também oferece aos adultos "espaço suficiente para fazermos nossas atividades independentes". /TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK