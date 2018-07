Casa pega fogo e menina de 9 anos morre no DF Uma menina de 9 anos morreu na madrugada de hoje na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília, depois de ter 98% do corpo queimado em um incêndio ocorrido na tarde de ontem, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O fogo atingiu totalmente o sofá onde estava N.O.S., que tinha uma deficiência física e usava cadeira de rodas para andar, em sua casa, em Samambaia Norte. A mãe, que também estava em casa, teve queimaduras de terceiro grau nas mãos. A polícia abrirá inquérito para investigar o acidente.