Casa popular também pode ter tecnologias ''verdes''

É o que sugere a Fundação Vanzolini, instituição ligada à Poli-USP, que apresentou um protótipo de casa popular sustentável durante a Ambiental Expo, feira de tecnologias ambientais realizada em São Paulo. Manuel Carlos Reis Martins, coordenador executivo da Fundação Vanzolini, afirma que as tecnologias de construção verde hoje estão mais acessíveis.

"O mercado já oferece muitas opções em materiais de construção e tecnologias sustentáveis. São projetos que trazem retorno para a sociedade, pois reduzem o consumo de água e energia elétrica", diz Martins. Ele explica que, quando uma casa ou conjunto habitacional é projetado dentro dos princípios da construção verde, os custos adicionais tendem a diminuir. "Tudo depende de um bom projeto", diz Martins.

Ele é um dos responsáveis pela certificação Aqua, selo de construção sustentável 100% desenvolvido no Brasil, pela Fundação Vanzolini. As primeiras oito certificações começaram a ser emitidas em 2009. São edifícios comerciais, como lojas e centros de eventos. Este ano, o interesse pelo Aqua cresceu especialmente no segmento de habitação. "Até o fim do ano devemos ter o primeiro condomínio popular certificado com o selo Aqua."

MOBILIZAÇÃO

Mutirão recupera área de Mata Atlântica

O Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê) promove hoje um mutirão para recuperar áreas de Mata Atlântica no município de Nazaré Paulista (SP). Cerca de 260 funcionários da empresa de calçados Timberland participam do plantio de 700 mudas de espécies nativas do bioma. A área a ser recuperada, de mata ciliar, fica próxima a um dos reservatórios que fornecem água para cerca de 12 milhões de pessoas em São Paulo e Campinas. A mobilização ocorre desde 2006 e busca engajar a iniciativa privada em ações de conservação ambiental. Já foi plantado 1,5 milhão de mudas.

CRIME AMBIENTAL

Apreensão de carvão ilegal no Rio

Foram apreendidas na sexta-feira cerca de 13 toneladas de carvão de origem ilegal que estavam em um depósito clandestino, em Tanguá (RJ). O carvão era extraído criminosamente e comercializado com marcas que traziam uma autorização falsificada do Ibama.