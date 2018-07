Casa Verde promete maior carro alegórico da história O Grêmio Recreativo Cultural Império de Casa Verde, a mais jovem escola de samba de São Paulo, fundada em 1994, vai fechar o carnaval deste ano no Sambódromo do Anhembi. A agremiação, última escola do Grupo Especial a desfilar hoje, promete levar para a avenida o maior carro alegórico já produzido na história do carnaval paulistano. "É uma escultura de 14 metros de altura por 110 metros de comprimento", revela o diretor financeiro da escola, Emerson de Souza. "É sem dúvida o maior carro já apresentado por uma escola de samba de São Paulo", frisa ele. A escultura será o último carro a entrar no Sambódromo, de um total de cinco, e representa os 15 anos de fundação da escola, sediada na zona norte da cidade. Questionado se a Império pensa em indicá-lo ao "Guinness Book", o livro dos recordes, o diretor disse que a preocupação da escola, no momento, é fazer um bom desfile. "Depois nós poderemos estudar o caso. Mas antes teremos de fazer uma pesquisa para saber se é o maior carro alegórico do Brasil". Este ano a Império vem com o enredo "É Feriado, É Festa, É Celebração. O Tigre Comemora Na Avenida e Exalta o Seu Pavilhão. São Quinze Anos De Paixão". A agremiação vai cantar a magia das datas comemorativas, da Páscoa ao réveillon, com destaque para o carnaval, maior festa popular. O tema foi escolhido pelo presidente da escola, Alexandre Plumari. Um dos compositores do samba, Raphael do Império, estreia este ano como intérprete da escola. Entre os destaques da escola está Gracyanne Barbosa, ex-bailarina do grupo Tchakabum e esposa do cantor Belo, como rainha de bateria. Com um bicampeonato no Grupo Especial (2005 e 2006), a escola vai em busca de mais um título com 3.600 componentes, divididos em 26 alas. A entrada na avenida está prevista para as 4h10. A agremiação não comenta o valor investido no carnaval, mas revela que o dinheiro vem de verbas da Prefeitura de São Paulo e da Rede Globo, além da arrecadação com venda de fantasias, bilheterias e ensaios. A cervejaria Itaipava é patrocinadora da escola. Confira a seguir a letra do samba-enredo da Império de Casa Verde, dos compositores Junior Marques e Raphael do Império: "É Feriado, É Festa, É Celebração , O Tigre Comemora Na Avenida e Exalta o Seu Pavilhão, São Quinze Anos De Paixão" Vem comemorar, mantendo viva as tradições Desse povo brasileiro, misto de várias nações Do calendário cristão, vou fazer meu carnaval Festa de Ramos pra abrir Semana Santa E pra findar o coelhinho entregador Faz a Páscoa colorida, doce sabor Tem Santo Antônio, tem São Pedro e São João Bota lenha na fogueira amor, deixa queimar Tem romaria pra saudar a padroeira Nossa Senhora Aparecida Luz que reluz e ilumina A Casa Verde na avenida São Cosme e Damião, abençoai nossas crianças Peço paz e um feliz Natal São os votos da família Imperial Em 22 de abril, amor a primeira vista Ó pátria amada, de heróis imortais Independência, escravos nunca mais Agradeço ao céu por ter você mamãe querida Por ter você papai, meu grande herói Nossa família é mais que unida Trabalhando em união Sem tirar do índio seu quinhão Vamos plantar a esperança pra colher a paz Poder brindar com nosso povo Saúde e amor, feliz ano-novo É carnaval Mais uma vez o astro rei nos ilumina Meu tigre guerreiro é linda a sua trajetória São 15 anos de história. Que emoção.