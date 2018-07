Casaco que abraça quando dono é 'curtido' no Facebook é projeto artístico do MIT

Uma pesquisadora americana criou o conceito de um casaco que "abraça" o seu dono toda vez que alguém aperta o botão "curtir" em algum comentário seu no Facebook.

O projeto "Like-A-Hug" é de Melissa Kit Chow, que trabalha no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês). A expressão Like-A-Hug tem sentido duplo em inglês. Pode significar "curta um abraço" ou "tal qual um abraço".

O casaco é um projeto de arte e não foi confeccionado pelo MIT.

A jaqueta inflável seria conectada ao Facebook por um smartphone. Cada vez que alguém "curte" algum comentário no Facebook, a jaqueta infla levemente, dando a sensação de que o casaco está "abraçando" a pessoa que o veste.

"Esse conceito nos veio durante uma conversa casual sobre as relações entre distância e as limitações de interfaces de conversa por vídeo, como o Skype", explica Chow.

O usuário pode "devolver" o abraço ao apertar o casaco e desinflá-lo. Caso a pessoa que tenha apertado o botão "curtir" do Facebook também esteja usando um casaco semelhante, receberá um "abraço" remoto em troca.

A ideia de Chow, mesmo que não tenha sido criada, já está repercutindo em blogs de tecnologia na internet.

"Abraços tradicionais são ridículos na era da internet, é algo obsoleto", escreve Matt Burns da techcrunch.com.

Para o site Huffpost Tech, a invenção é "incrivelmente inútil". Já o blogueiro do site geek.com diz que "todos, secretamente, amamos quando as pessoas gostam e comentam nossas entradas no Facebook, mas não tenho certeza de que estejamos tão vazios emocionalmente que necessitemos de um abraço toda vez que isso acontece". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.