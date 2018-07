Casais casam no dia 8 de agosto em busca de sorte

Milhares de casais irão subir ao altar na sexta-feira, esperando que a data, 8-8-2008, traga sorte e facilite a lembrança da data. O número oito é considerado há muito tempo um número de sorte na China, onde as pessoas pagam mais caro para terem telefones e placas de carro com o número - e a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim também caem no dia oito. "Nós escolhemos a data porque esse número sempre foi nosso número da sorte", disse a noiva Denise Becker, de 26 anos, professora em Nova York. Ela e seu noivo sempre sentaram na cadeira oito, fileira oito de um cinema com oito salas. Ela começou a planejar o casamento há um ano e meio e foi surpreendida pelos locais todos reservados. Outra noiva do 8-8-08, Stacy Ebert, de 34 anos, do Arizona, tem um longo relacionamento com o número. "Eu gosto de seu formato, ele é contínuo", disse a caixa de um supermercado. "Nós esperamos até 2008 porque eu gosto do oito. Se não, teríamos casado antes." Na China, a pronúncia da palavra oito parece com a frase "grande sorte", disse Han-Chia Li, um professor de chinês na Universidade do Mississippi. Um número recorde de nove mil casais pretende se casar naquele dia. Nos Estados Unidos, o site WeddingChannel.com registrou um aumento de 213% nos casamentos para a data, comparada com a mesma sexta-feira do ano passado, dia 10, disse Summer Krecke, editora substituta. Muitos casais estão levando o oito ainda mais longe com jantares de oito pratos, oito damas de honra e primeiras danças às 8h08. A numerologista Glynis McCants aconselha as pessoas a evitarem confrontos na sexta-feira (o número oito deitado é considerado o símbolo do infinito). Ela ainda encoraja as pessoas a acenderem velas brancas porque o número oito na numerologia promove a segurança financeira. Ainda assim, o casamento no triplo oito parece não ser tão popular nos Estados Unidos quanto foi o triplo sete, 7-7-07, disse Sally Kilbridge, editora da revista Brides (Noivas). Ajudou que a data caiu em um sábado, embora sextas-feiras estejam ganhando popularidade para casamentos.