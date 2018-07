Casais celebram pelo mundo o dia de São Valentín Diversos países do mundo comemoraram neste sábado o dia de São Valentín, santo católico que dá nome ao Dia dos Namorados em muitas nações. Inúmeros casais saíram às ruas para celebrar o dia com muitos beijos, enquanto outros aproveitaram a data para se casar. Nos Estados Unidos, a polícia da Carolina do Sul distribuiu rosas. Tudo o que era preciso fazer para ganhar a flor era entregar uma arma. O programa foi batizado "Guns for Roses", ou Armas por Rosas. Já a Cidade do México convidou os casais ao Zócalo, uma imensa praça no centro da capital mexicana, a baterem o recorde mundial de pessoas se beijando ao mesmo tempo. A expectativa era reunir mais de 35.000 pessoas. A Cidade do México tenta bater o recorde da inglesa Weston-super-Mare, onde mais de 32.000 pessoas beijaram-se em julho de 2007. Na Índia, no entanto, nem tudo transcorreu tranquilamente. A polícia local deteve hoje seis integrantes de um grupo hindu radical suspeitos de terem cortado à força o cabelo de três casais flagrados aos beijos perto do Taj Mahal. As informações são da Associated Press.