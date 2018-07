Casais que se casaram na abertura dos Jogos planejam divórcio

Mais de 300 pares que se casaram em Xangai no dia da inauguração dos Jogos Olímpicos de Pequim, para aproveitar a boa sorte associada ao dia 08/08/2008, já que o número oito é considerado o número da sorte na China, estão ao beira do divórcio. "Estou arrependida agora porque descobri que meu marido é viciado em mahjong (jogo muito popular na China) e não tem nenhum plano de vida", disse uma chinesa de sobrenome Zhang, que se casou - para não deixar passar uma data tão especial - sete dias após conhecer o marido, informa o jornal Shanghai Daily. O casamento de Zhang foi um dos 7.185 que aconteceram em Xangai no mesmo dia da inauguração dos Jogos Olímpicos de Pequim, onde mais de 16.000 casais disseram o "sim", já que o número oito é considerado o da sorte e alegria. Shu Xin, a criadora da agência Shanghai Weiqing Business Consulting, também conhecida como "clube do divórcio", disse que, dos mais de 300 casais que planejam se divorciar, a maioria é formada por jovens que estavam juntos há poucos meses e que se casaram pelo impulso de se unir em um dia de sorte. No entanto, menos de dois meses depois do feliz enlace, começaram os problemas com a compra de sua casa, a relação com os parentes do cônjuge, e inclusive antes, devido aos desacordos sobre como organizar a festa de casamento.