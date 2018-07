Casal atropelado por jovem sem CNH segue internado

Segundo o delegado Noel Oliveira Júnior, do 14º Distrito Policial, ele negou-se a prestar depoimento, optando pelo direito de falar somente em juízo. No entanto, teria falado informalmente, de acordo com o delegado, que pegou o carro dos pais sem autorização e consumiu, momentos antes do acidente, três doses de uísque.

O casal atingido tem estado de saúde estável. Meire teve fratura no fêmur e passou por cirurgia na tarde de ontem, mas já estava consciente e seguia internada na Santa Casa. Por causa de uma fratura exposta, Ricardo precisou colocar um fixador na perna direita e permanece na enfermaria do Hospital das Clínicas.

O atropelamento fez ainda outra vítima, que esperava junto com o casal no ponto de ônibus atingido. Felipe Fatore, de 20 anos, teve fratura exposta no pé e perdeu parte de um dedo. Ele foi liberado na manhã de ontem e prestou depoimento.

Hoje, o caso foi transferido para o 15º DP (Itaim). Por causa disso, Nacib Orra também será transferido e ficará detido no novo DP.