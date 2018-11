Casal brasileiro acusado de homicídio chega dos EUA

De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o casal, de Teófilo Otoni, possuía em seu sítio uma floricultura e, por causa do trabalho, o marido viajava constantemente. A esposa iniciou relacionamento amoroso com outro homem, e o romance tornou-se público.

Para se livrar do amante, no dia 6 de janeiro a vítima foi atraída para a casa do casal. Ele acabou assassinado com seis tiros nas costas. O amante foi enterrado em uma cova rasa dentro da propriedade. O casal, então, fugiu para os Estados Unidos após vender o imóvel. Em janeiro deste ano, surgiram os primeiros indícios de que os dois estariam na cidade de Newark, em Nova Jersey, e já em março os dois foram detidos pela polícia norte-americana.