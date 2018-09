Casal britânico comemora 80 anos de casamento

O casal britânico Frank e Anita Milford comemora nesta segunda-feira o aniversário de 80 anos de casamento. Acredita-se que o casamento dos dois é o mais duradouro em existência na Grã-Bretanha. Frank, de 100 anos, e Anita, de 98, se conheceram em 1926 e se casaram dois anos depois. Eles têm dois filhos, Marie e Frank, ambos com mais de setenta anos, e dezenas de netos e bisnetos. Eles se casaram na cidade de Torpoint. Desde 2005, o casal mora em um lar para idosos em Plymouth, no sul da Inglaterra. Em entrevistas, Anita costuma dizer que um dos segredos do casamento feliz e longevo é "dar um beijinho" toda noite antes de dormir. "É nossa regra de ouro", diz ela. Segundo o jornal britânico The Guardian, o casal vai comemorar as bodas de carvalho em uma festa no lar de idosos em Plymouth, ao lado de parentes e amigos. O Livro dos Recordes Guinness registra que o casamento mais duradouro da Grã-Bretanha foi entre Thomas e Elizabeth Morgan. Eles se casaram em maio de 1809 e ficaram juntos por 81 anos e 260 dias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.