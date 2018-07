Casal britânico paga lua-de-mel com lixo reciclado

Um casal britânico passou três meses recolhendo lixo para pagar as passagens aéreas de uma viagem de lua-de-mel para os Estados Unidos. John e Ann Till recolheram milhares de latas e garrafas para levar a um centro de reciclagem em um supermercado da rede Tesco, que mantém um sistema de pontuação para premiar clientes leais à marca. Eles receberam os pontos correspondentes a cada lote de entrega desse material e trocaram por milhas aéreas em um convênio com o supermercado. Com 36 mil milhas, o casal conseguiu comprar as passagens de volta para a Grã-Bretanha em classe executiva. John e Ann Till tinham dinheiro suficiente para ir a Nova York a bordo do navio de cruzeiro Queen Mary 2, mas não para a volta. O casal começou, então, a procurar artigos recicláveis no lixo das ruas da cidade onde mora, Petersfield, no interior da Inglaterra. "Queríamos uma lua-de-mel especial e estávamos tentando encontrar formas de arranjar dinheiro para isso", diz John Till, de 31 anos. "Calculamos que seria possível transformar lixo em passagens se tivessemos uma quantidade suficiente." Frio Os dois afirmam que recolheram o lixo quase todas as noites, durante três meses. "Eu me lembro de que estava nevando uma noite e fazia muito frio, mas estávamos colocando coisas na máquina (de reciclagem)", conta Ann. O casal alcançou sua meta em maio, quando conseguiu a maior parte do equivalente a pouco mais de R$ 10 mil para as passagens. John e Ann se casaram em agosto. Eles dizem que ficaram satisfeitos em ter recolhido o material reciclável para uma boa causa, mas ficaram decepcionados ao perceber a quantidade de lixo que é deixada nas ruas de sua cidade. Um porta-voz do Tesco, David Nieberg, afirma que as máquinas automáticas de reciclagem ainda estão em fase de testes. "Nós temos um conjunto de metas para o meio ambiente e parece que o casal Till quase alcançou sozinho a nossa meta", brincou Nieberg. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.