Casal britânico recebe R$ 280 milhões em loteria

Um casal da região inglesa de Cambridgeshire recebeu o terceiro maior prêmio de loteria já concedido na Grã-Bretanha, de 101 milhões de libras (quase R$ 280 milhões).

O casal venceu sozinho o sorteio da loteria Euromillions da última sexta-feira.

Eles devem aparecer em público em uma recepção ainda nesta terça-feira, na qual devem revelar seus planos.

Com o prêmio pelos números corretos, o casal passará a terá um milhão de libras a mais do que David Bowie, a 703ª pessoa mais rica do país, segundo a lista de 2011 do jornal The Sunday Times.

Eles ficam na frente de outros casais famosos, como Ozzy e Sharon Osbourne (com 95 milhões de libras) e Gwyneth Paltrow and Chris Martin (48 milhões).

Este foi o segundo maior prêmio da Euromillions vencido por bilhetes britânicos. Em julho, Colin e Chris Weir receberam o prêmio recorde de 161 milhões de libras (RS$ 447 milhões).

O prêmio principal da Euromillions já foi para a bilhetes da Grã-Bretanha 15 vezes no passado. Em 2010, dois vencedores anônimos do país receberam 113 milhões (RS$ 314 milhões) e 84 milhões de libras (RS$ 233 milhões) .

Nove países participam da Euromillions, Grã-Bretanha, Irlanda, Espanha, Portugal, França, Bélgica, Luxemburgo, Suíça e Áustria.

A venda de bilhetes nestes países contribui para o prêmio da loteria. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.