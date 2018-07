Casal britânico se suicida com corpo do filho em mochila

Os pais de um menino de cinco anos que morreu por causas naturais pularam de um penhasco na Grã-Bretanha com o corpo do garoto em uma mochila, de acordo com a polícia local.

Uma patrulha da guarda costeira avistou inicialmente dois corpos a 120 metros do topo do penhasco em Beachy Head, no sul da Inglaterra, na noite de domingo.

Na segunda-feira, as autoridades localizaram a mochila com o corpo da criança e uma outra, mais longe, com brinquedos.

Um furgão foi encontrado em um estacionamento a cerca de 180 metros da ponta do penhasco e levado para exame pericial.

Operação dolorosa

De acordo com a polícia, o menino Sam Puttick - que sofria de meningite - havia morrido em casa, na sexta-feira. O garoto de cinco anos era tetraplégico desde 2005, quando foi vítima de um acidente de carro.

Os policiais que investigaram o caso afirmam não ter dúvidas de que os pais do menino, Neil e Kazumi Puttick, se suicidaram no penhasco após a morte do filho.

O chefe dos inspetores, Dick Coates, disse que a operação foi dolorosa para as equipes de resgate.

"Recuperar corpos do pé de penhascos sempre é traumático, mas, com uma criança envolvida, fica muito mais delicado para as pessoas que estão trabalhando nisso", afirmou.

As escarpas de Beachy Head têm uma altura de até 180 metros e são um local conhecido pela incidência de suicídios.

De acordo com a Guarda Costeira de Eastbourne, cerca de 20 pessoas saltam para a morte das escarpas da área a cada ano.

Em 2004, uma equipe foi organizada para dar aconselhamento religioso para pessoas no local em uma tentativa de evitar novos suicídios. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.