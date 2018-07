Casal com suspeita de gripe suína é isolado em hospital O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, mantém em isolamento o casal internado hoje com suspeita de contaminação pelo vírus da gripe suína. Em nota, o Hospital das Clínicas informou que eles foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e transportados pela equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), em esquema especial de segurança, chegando ao hospital por volta do meio-dia. O casal passava a lua de mel em Cancún, no México, e desembarcou na madrugada de hoje no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, com sintomas da doença.