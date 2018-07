Casal de estudante da USP é preso por tráfico de drogas Dois estudantes da USP, Samara Soares de Oliveira e Leandro Nunes, ambos de 26 anos, são investigados por tráfico de drogas no interior de São Paulo. Eles foram presos com 533 comprimidos de ecstasy, 45 pontos de LSD, 12 porções de haxixe e uma de maconha em Sertãozinho (SP). Ao serem pegos, alegaram ter gasto R$ 10 mil comprando a mercadoria em Ribeirão Preto (SP). A prisão ocorreu no domingo, 15.