Casal de fotógrafos recria cenas do cotidiano em buracos de rua

Cenas do buraco

Os fotógrafos canadenses Claudia Ficca e Davide Luciano realizaram um ensaio fotográfico em que criam "tramas" encenadas em buracos de rua em Montreal, no Canadá.

O casal teve a ideia inusitada para as fotos quando o carro deles atingiu um destes buracos.

"A ideia apareceu na última primavera (no Hemisfério Norte), depois de acertar um buraco enorme, que danificou nosso carro", disse Luciano.

"Nos perguntamos: 'não seria engraçado ver uma mulher usando o buraco para lavar as roupas?' Então montamos a cena e o projeto 'Potholes' (Buracos de Rua) nasceu", afirmou o fotógrafo.

Luciano conta que cada foto é realizada "no estilo 'guerrilha' e tipicamente leva menos de cinco minutos".

O público que observa as rápidas sessões de fotos no meio da rua geralmente reage de forma positiva.

"A reação ao projeto foi positiva e estimulante, as pessoas que passam diminuem (a velocidade) e riem, eles entendem logo, falando coisas do tipo: 'ai, meu Deus, ele está fazendo vinho no buraco'", contou o fotógrafo.

"Algumas pessoas param para conversar e esperam que tenhamos uma solução real para o problema do buraco ou nos dão ideias para cenas futuras."

O projeto começou em Montreal, mas os dois fotógrafos já criaram duas cenas em buracos em Nova York, Los Angeles e New Hampshire.

As fotos já foram exibidas no Canadá e agora eles vão levar o trabalho para Nova York.