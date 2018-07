Casal de idosos é assassinado em casa no Rio

Chaves, ex-diretor do antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), e Lenice passaram o dia no Rio de Janeiro, onde almoçaram com parentes e amigos. Eles voltaram para casa e deveriam ter chegado por volta das 18 horas. Mas não telefonaram para os familiares, como de costume, para avisar que estavam bem. Um primo do casal decidiu ir até Camboinhas. Os carros estavam na garagem, mas ninguém atendia aos chamados. A polícia foi acionada. O corpo de Chaves foi encontrado na copa e o de Lenice num dos quartos. Ambos tinham sinais de espancamento, mas a arma do crime não foi localizada. A casa havia sido revirada e parentes deram por falta de um computador (que armazenava as imagens do sistema de segurança) e um laptop.

Segundo informações do delegado Flávio Loureiro, titular da 81ª Delegacia de Polícia (Itaipu), o caseiro estava no local à tarde, quando atendeu uma ligação. "Por que ele não foi mais encontrado na casa? Por que a companheira dele não apareceu para trabalhar? Não estou dizendo que ele seja suspeito, mas ele tem muita coisa para explicar", afirmou o policial, que não divulgou o nome do caseiro, contratado por Chaves havia cerca de três meses.